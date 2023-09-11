Как отстирать грязные кухонные полотенца: взяли гель, растительное масло

Кухонным полотенцам приходится много чего повидать за свой короткий век. Это, пожалуй, самые загрязненные предметы в этой части квартиры, особенно в период готовки. Что только ни вытирают хозяйки этим бытовым текстилем! Так что отстирать его порой невозможно, и единственное, что остается – это выкидывать.

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Но можно дать полотенцам еще один шанс и воспользоваться народным способом стирки. Возьмите в равных пропорциях гель для мытья посуды, жидкое средство для стирки и растительное масло, растворите в тазике с горячей водой и погрузите туда полотенца, чтобы полностью ушли под воду.

Оставьте полотенца отмокать, пока вода в тазу не остынет. После этого достаньте вещи и выполощите их обычным способом.

По материалам Телеграм-канала "Домашние советы"