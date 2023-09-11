Что делать с кабачками-переростками: теперь не отдаем никому и не выкидываем

Кабачки давно стали самым осенним овощем, и блюд из него существует множество. Некоторые даже способны влюбить в кабачок даже самых равнодушных. Например, оладушки. Эта вкуснятина готовится из переросших плодов, которые прежде многие просто-напросто выкидывали. Теперь ни за что.

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Причем, готовятся оладьи всего 20 минут. Понадобится полкабачка, полстакана кефира, 1 яйцо, 3-5 ст.ложек муки, 0,5 ч.ложки соды, соль, перец и чеснок по вкусу.

Кабачок очистить от кожуры и семечек, натереть на терке, выжать сок. Теплый кефир с яйцом, мукой, солью и содой как следует перемешать и соединить с кабачком. Также добавить специи и приправы, перемешать и приступить к жарке.

Сковорода должна быть раскалена, смазана растительным маслом. Жарим с двух сторон до золотистой корочки и употребляем горяченькими – это нереально вкусно!

По материалам сайта Belnovosti