Подкормить ремонтантную клубнику надо так: собрали урожай, а потом снова пошли по ягоды – плодоносит как шальная

Многие дачники высаживают у себя на участках ремонтантную клубнику. Ведь хочется получать урожай снова и снова, и именно такой сорт позволяет рассчитывать на новую порцию ягоды в течение сезона.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Но без подкормок даже при таком варианте не обойтись. И сразу после первого сбора урожая клубнику важно подпитать. Вносятся на грядки калийные или фосфорные удобрения, причем подойдут любые клубничные.

А вот после второго похода по ягоды надо подпитать клубнику золой. 1 кг пепла берут на 10 л воды и настаивают 2 дня, затем вносят по литру на кустик. Через неделю в междурядье вкапывают перегной.

В результате ремонтантная клубника получит все необходимые микроэлементы и обзаведется развитой системой корней, перезимует благополучно, а в следующем сезоне одарит щедрым урожаем.

По материалам сайта Belnovosti