Зачем опытные хозяйки кидают в барабан салфетку: результат стирки сказочный

Опытные хозяюшки давно стирают в машинке не просто там, с одним средством для мытья и кондиционером. Они бросают в сам барабан еще одну вещь, которая помогает им достигать большей чистоты.

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Речь идет об обычной влажной салфетке. Весь мелкий мусор, ворсинки, шерсть и волосы остаются не на вещах, которые подвергаются стирке, а на этом маленьком кусочке ткани. Салфетка выступает в роли абсорбирующего фильтра, и уже ни одна стирка без него не обходится.

Главное, чтобы салфетка была плотной, не рвалась от легких прикосновений и механических воздействий. Перед стиркой проверьте ее на прочность.

По материалам сайта Belnovosti