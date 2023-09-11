Сделайте это с помидорами на ветках в сентябре: покраснеют за три дня, кусты будут ломиться от спелости

Если помидоры еще остаются на кустах, а собирать зеленый урожай совершенно не хочется, то есть еще шанс дождаться созревания на грядке. Есть несколько хитростей, которые помогут томатам покраснеть на ветке, а не под кроватью.

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Ученый-агроном Анастасия Коврижных советует обеспечить помидоры максимумом солнца. Оборвать листву, которая закрывает плоды от лучей, тень, которая может падать. Словом, прямой контакт с солнцем – это важно.

Верхушки кустов надо поощипать, так силы растения будут перенаправлены не на будущий рост, а на развитие существующей системы, включая плоды и их созревание.

А если на каждый зеленый томат надеть полиэтиленовый пакетик, то можно добиться нереального результата – плоды покраснеют за 3 дня.

Также следует опрыскать кусты смесью из йода, марганцовки и томатной пасты с солью, так будет быстрее вырабатываться пигмент ликопин, ответственный за красноту плодов.

По материалам сайта Belnovosti