Две столовые ложки на ведро горячей воды: после такого замачивания белье будет сверкать чистотой — японский способ стирки

Знакомим с японским способом отстирывания сильно загрязненных вещей. Белье после такого замачивания будет сверкать чистотой.

Удивительно, но для того, чтобы отстирать вещи, потребуется растительное масло. Белье перед стиркой необходимо будет выдержать в этом растворе в течение 10-12 часов, а затем постирать в машинке, как обычно.

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