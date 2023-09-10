Две столовые ложки на ведро горячей воды: после такого замачивания белье будет сверкать чистотой — японский способ стирки

Молодая женщина загружает белье в стиральную машинку. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кому необходимо отстирать сильные загрязнения.

Знакомим с японским способом отстирывания сильно загрязненных вещей. Белье после такого замачивания будет сверкать чистотой.

Удивительно, но для того, чтобы отстирать вещи, потребуется растительное масло. Белье перед стиркой необходимо будет выдержать в этом растворе в течение 10-12 часов, а затем постирать в машинке, как обычно.

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В ведре горячей воды нужно развести две столовые ложки отбеливателя, столько же ложек растительного масла и стакан порошка. Все хорошо размешать, а затем замочить в этом растворе сухое белье. Через 10-12 часов отправить все в стиральную машинку.

Лучше всего таким способом отстирываются загрязненные кухонные полотенца.

По материалам remontkit.ru

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