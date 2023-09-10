Две столовые ложки на ведро горячей воды: после такого замачивания белье будет сверкать чистотой — японский способ стирки

Знакомим с японским способом отстирывания сильно загрязненных вещей. Белье после такого замачивания будет сверкать чистотой.
Удивительно, но для того, чтобы отстирать вещи, потребуется растительное масло. Белье перед стиркой необходимо будет выдержать в этом растворе в течение 10-12 часов, а затем постирать в машинке, как обычно.
В ведре горячей воды нужно развести две столовые ложки отбеливателя, столько же ложек растительного масла и стакан порошка. Все хорошо размешать, а затем замочить в этом растворе сухое белье. Через 10-12 часов отправить все в стиральную машинку.
Лучше всего таким способом отстирываются загрязненные кухонные полотенца.
По материалам remontkit.ru