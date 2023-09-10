Достаточно 4-5 капель на стакан воды: натуральное средство от запаха пота из-под мышек, которое не хуже дезодоранта

Лето закончилось, жары больше нет. Так что, самое время переходить на натуральные дезодорирующие тело вещества. Если вы готовы отказаться от использования дезодорантов, то наш лайфхак для вас.
Отлично справляется с нейтрализацией запаха пота из-под мышек и дарит телу приятный аромат свежести эфирное масло лаванды.
4-5 капель эфирного масла лаванды нужно развести в стакане обычной чистой воды и перелить в пульверизатор.
Этой жидкостью можно опрыскивать все тело или только зону подмышек. Пахнуть будете приятно! Аромат лаванды настолько сильный, что забивает собой все остальные запахи.
По материалам womanshape.ru