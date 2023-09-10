Появившимся на свет в эти дни обещаны миллионы: конкретные даты рождения людей, которые могут разбогатеть

Нумерологи уверены, что возможность хорошо зарабатывать, владеть и управлять большими суммами денег, зависит и от того, в какой день человек появился на свет.
Разбогатеете ли вы и будете ли обладать миллионами? Проверяйте по дате рождения.
Нумеролог Кристина Егиазарова утверждает, что конкретные числа определяют характер человека, его внешность и даже положение в обществе.
Шансы разбогатеть есть у тех, кто появился на свет 1-го, 8-го, 10-го, 15-го, 17-го, 19-го или 22-го числа.
«Эти люди очень хорошо чувствуют энергию денег», - объяснила феномен нумеролог Кристина Егиазарова.
По материалам sportkp.ru