Появившимся на свет в эти дни обещаны миллионы: конкретные даты рождения людей, которые могут разбогатеть

Рука с пачкой денег. Фото: Global Look Press

Будете ли вы ворочать крупными суммами, зависит от дня появления на свет. Так утверждают нумерологи.

Нумерологи уверены, что возможность хорошо зарабатывать, владеть и управлять большими суммами денег, зависит и от того, в какой день человек появился на свет.

Разбогатеете ли вы и будете ли обладать миллионами? Проверяйте по дате рождения.

Нумеролог Кристина Егиазарова утверждает, что конкретные числа определяют характер человека, его внешность и даже положение в обществе.

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Шансы разбогатеть есть у тех, кто появился на свет 1-го, 8-го, 10-го, 15-го, 17-го, 19-го или 22-го числа.

«Эти люди очень хорошо чувствуют энергию денег», - объяснила феномен нумеролог Кристина Егиазарова.

По материалам sportkp.ru

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