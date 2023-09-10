Появившимся на свет в эти дни обещаны миллионы: конкретные даты рождения людей, которые могут разбогатеть

Нумерологи уверены, что возможность хорошо зарабатывать, владеть и управлять большими суммами денег, зависит и от того, в какой день человек появился на свет.

Разбогатеете ли вы и будете ли обладать миллионами? Проверяйте по дате рождения.

Нумеролог Кристина Егиазарова утверждает, что конкретные числа определяют характер человека, его внешность и даже положение в обществе.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».