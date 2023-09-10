Не 98 и даже не 99 рублей: сколько будет стоить доллар к 15 сентября — глобальный перелом

На неделе с 4 по 8 сентября рубль продолжил дешеветь, правда, периодически отыгрывая позиции.

Дальнейшее развитие событий все связывают с заседанием Центробанка, которое пройдет 15 сентября. Ожидается, что на нем регулятор объявит о еще одном повышении ключевой ставки.

Есть надежды, что это поддержит рубль. Правда, как утверждают аналитики, глобальных перемен не будет.

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