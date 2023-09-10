Не 98 и даже не 99 рублей: сколько будет стоить доллар к 15 сентября — глобальный перелом

Табло с изображением логотипа доллара США. Фото: Global Look Press

Финансовый аналитик высказался о перспективах курса валют.

На неделе с 4 по 8 сентября рубль продолжил дешеветь, правда, периодически отыгрывая позиции.

Дальнейшее развитие событий все связывают с заседанием Центробанка, которое пройдет 15 сентября. Ожидается, что на нем регулятор объявит о еще одном повышении ключевой ставки.

Есть надежды, что это поддержит рубль. Правда, как утверждают аналитики, глобальных перемен не будет. 

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Есть все шансы, что доллар на ближайшей неделе сентября будет стоить не 98 рублей и даже не 99, а максимально приблизится к отметке в 100.

«Рубль на следующей неделе продолжит ослабление и с большой долей вероятности вплотную подойдет к отметке 100 за доллар, которую уже достигал в августе. В моменте многое будет зависеть от решения Банка России по ставке, однако глобального перелома тренда ждать не приходится», - считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

По материалам 1prime.ru

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