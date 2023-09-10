Не 98 и даже не 99 рублей: сколько будет стоить доллар к 15 сентября — глобальный перелом

На неделе с 4 по 8 сентября рубль продолжил дешеветь, правда, периодически отыгрывая позиции.
Дальнейшее развитие событий все связывают с заседанием Центробанка, которое пройдет 15 сентября. Ожидается, что на нем регулятор объявит о еще одном повышении ключевой ставки.
Есть надежды, что это поддержит рубль. Правда, как утверждают аналитики, глобальных перемен не будет.
Есть все шансы, что доллар на ближайшей неделе сентября будет стоить не 98 рублей и даже не 99, а максимально приблизится к отметке в 100.
«Рубль на следующей неделе продолжит ослабление и с большой долей вероятности вплотную подойдет к отметке 100 за доллар, которую уже достигал в августе. В моменте многое будет зависеть от решения Банка России по ставке, однако глобального перелома тренда ждать не приходится», - считает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По материалам 1prime.ru