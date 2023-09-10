Почти все дачники совершают эту ошибку: как на самом деле правильно хранить георгины — на следующий год будут цвести пышными шапками

После выкапывания клубней георгин важно правильно хранить эти цветы до весны. Тогда на следующий сезон георгины порадуют вас пышными шапками цветов, на зависть всем соседкам по даче.

Практически все дачники нарушают правила хранения георгинов, из-за чего эти цветы могут болеть вместо того, чтобы бурно цвести.

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