Почти все дачники совершают эту ошибку: как на самом деле правильно хранить георгины — на следующий год будут цвести пышными шапками

Георгины. Фото: Global Look Press

Лайфхаки для тех, кто любит цветы.

После выкапывания клубней георгин важно правильно хранить эти цветы до весны. Тогда на следующий сезон георгины порадуют вас пышными шапками цветов, на зависть всем соседкам по даче.

Практически все дачники нарушают правила хранения георгинов, из-за чего эти цветы могут болеть вместо того, чтобы бурно цвести.

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Ни в коем случае нельзя хранить георгины в погребе по соседству с картошкой, морковкой и другими овощами. Такое расположение - почти стопроцентная гарантия того, что клубни георгинов будут поражены грибком.

А если же вы разместите цветы ближе к банкам с закруткой, то неприятностей удастся избежать. Георгины пролежат целыми и невредимыми до самой весны, а лето порадуют вас красивым и ярким цветением.

По материалам belnovosti.by

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