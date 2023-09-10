Самые некрасивые женские имена по версии мужчин: как слышат — уши сворачиваются в трубочку

Опрос среди мужчин выявил четыре женских имени, услышав которые их лица морщатся от отвращения. В рейтинг вошли как современные, так и давно забытые имена.

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Больше всего мужчинам не нравятся Галины, Апполинарии и Илоны. Свою неприязнь они объяснили личным негативным опытом. Звучали и другие имена, но конкретно эта тройка — в лидерах по упоминаниям.

Список на этом не окончен. В него вошло еще одно имя, которое сейчас, к слову, очень популярно — это Евгения.

Причина немного отличается от озвученных выше. Жени не привлекают противоположный пол из-за мужских качеств в характере. Мужчинам в отношениях с такими девушками некомфортно.

По материалам сайта progorod76.ru.