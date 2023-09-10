Нежнейший кокосовый торт без выпечки — не устоят даже те, кто не любит сладкое

Любителям сладкого и лишний раз приготовить что-то новое посвящается: рецепт восхитительно простого и в то же время невероятно вкусного кокосового торта. Всего четыре ингредиента и гастрономическое наслаждение обеспечено.

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Для округлой формы диаметром 20 см возьмите: самое просто печенье (200 г), сливки высокой жирности (400 мл), сгущенное молоко (120 г), кокосовую стружку (200 г).

Сливки взбейте миксером до устойчивых густых пиков. Соедините массу со сгущенкой, 100 граммами кокосовой стружки и — по желанию — добавьте чайную ложку ванильного экстракта. Сюда же покрошите печенье. Массу выложите в форму, разровняйте и посыпьте оставшейся кокосовой стружкой.

Осталось самое сложное — удержаться и не съесть лакомство сразу, а дать ему настояться в холодильнике примерно 5-6 часов. Готово!

По материалам портала «Белновости»