Нежнейший кокосовый торт без выпечки — не устоят даже те, кто не любит сладкое

Любителям сладкого и лишний раз приготовить что-то новое посвящается: рецепт восхитительно простого и в то же время невероятно вкусного кокосового торта. Всего четыре ингредиента и гастрономическое наслаждение обеспечено.
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Для округлой формы диаметром 20 см возьмите: самое просто печенье (200 г), сливки высокой жирности (400 мл), сгущенное молоко (120 г), кокосовую стружку (200 г).
- Сливки взбейте миксером до устойчивых густых пиков.
- Соедините массу со сгущенкой, 100 граммами кокосовой стружки и — по желанию — добавьте чайную ложку ванильного экстракта.
- Сюда же покрошите печенье.
- Массу выложите в форму, разровняйте и посыпьте оставшейся кокосовой стружкой.
Осталось самое сложное — удержаться и не съесть лакомство сразу, а дать ему настояться в холодильнике примерно 5-6 часов. Готово!
По материалам портала «Белновости»