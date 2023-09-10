Рецепт воздушных панкейков из творога и овсянки — будете пищать от восторга

Когда блинчики надоели, попробуйте такой вариант завтрака. Панкейки не считаются тяжелой пищей, но отлично утоляют голод. Еще они воздушные, мягкие и много с чем сочетаются.

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Для знакомства с блюдом таких пропорций будет достаточно. Возьмите 120 граммов творога, два яйца, 1 ч.л. разрыхлителя, 50 граммов овсяных хлопьев и щепотку соли.

Яйца, творог и хлопья взбейте с помощью блендера. Посолите, добавьте сахар и разрыхлитель.

Разогрейте сковороду и из расчета один панкейк = три ложка теста начните выкладывать массу.

Обжаривайте блинчики до приятного глазу карамельного цвета — это 2-3 минуты с каждой стороны, и можно подавать к столу. Лучшим топпингом станут ягоды, фрукты или сметана, но это дело вкуса и только ваш выбор.

По материалам портала «Белновости».