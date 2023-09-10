На этот товар на маркетплейсах даже не смотрите — только навредите себе

Каких товаров на маркетплейсах только нет. Опасны или нет, но на каждый находится свой потребитель. Однако каким бы привлекательным не была упаковка и обещания продавца, конкретно на этот продукт даже не смотрите.

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На пике популярности сейчас специальные составы, с помощью которых можно якобы самостоятельно отремонтировать зуб. Продавцы утверждают, что вставить пломбу не составит труда, и при желании справится каждый.

На деле эта процедура может обернуться серьезными последствиями. В специальных кабинетах прежде чем вставлять пломбу поверхность зуба обрабатывают, иначе материал не будет держаться. В домашних условиях это невозможно и минус не только в этом.

Собственноручно вставленная пломба будет способствовать развитию кариозной ткани, а самое страшное — она чревата размножением инфекции с последующей потерей зуба.

По материалам портала «Городовой».