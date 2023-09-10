Что делать, если мужчина пукнул на первом свидании: бежать от него или терпеть

Человеческую физиологию никуда не спрятать. И как бы люди не рассуждали о пище духовной, им нужно еще и употреблять обычную еду. Ну а это несет за собой естественные нужны, которые не принято открыто обсуждать в обществе.

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Процессы испражнения и испускания газов принято считать неприличными, что вполне логично.

Однако если мужчина нечаянно пукнул при вас на первом свидании, не стоит оскорбляться и принимать этот момент близко к сердцу. Особенно если он вам реально нравится. Увы, так бывает с каждым. Стоит это принять и простить.

Но есть и другой момент. Данный деликатный промах со стороны мужчины может стать лакмусовой бумажкой ваших отношений. Если мужчина моментально стал ненавистен вам и вы не желаете делать вид, что все нормально, значит он вам и не нравится. Оставьте его для других женщин.

Источник: sovet-kak.ru