Какие сны с 10 сентября предупреждают об опасности и как их толковать — Глоба

Обычный день 10 сентября может дать подсказку о грядущих событиях в жизни. По лунному календарю это 25-й день и 24-й солнечный. По прогнозу Павла Глобы, хорошо, если в эти дни не будет снов, потому что иначе они с большей вероятностью наполнены негативом и предвещают беду.

«Именно в 24-й солнечный день многие сны предупреждают о вашей смерти или смерти близких. Единственно хороший – видеть себя под дождем – знак очищения и смывания грехов», — выдал астролог.

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Вода во сне с 10 сентября — это знак очищения, лодка или стол значат гроб, видеть зверей или насекомых — к порче или сглазу. Целоваться с кем-то и вовсе имеет обратный смысл — по Глобе это знак расставания и искушения.