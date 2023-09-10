Никогда еще вещи не были такими белыми: фееричный метод стирки с обычной солью

Пришло время вспомнить методы отбеливания вещей времен СССР. Тогда хозяюшки исхитрялись содержать в порядке белье, которое всегда оставалось чистейшим без всяких новомодных средств.

Причем вещества, которые они использовали, были максимально дешевыми и доступными. Судите сами.

В нашем советском способе мы будем использовать простую соль и марганцовку, оба продукта стоят сущие копейки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»

В первую очередь нужно намочить вещь. Потом обычным хозяйственным мылом обильно намыльте ее, оставьте на 15 минут.

Далее возьмите тазик и налейте в него горячую воду (примерно 1,5литра), но не кипяток. Положите 3 столовые ложки обычной соли.

Потом бросьте в воду щепотку марганцовки, но не переборщите, вода должна быть слегка розовой. Перемешайте хорошо, чтобы кристаллики марганца полностью растворились. Поместите мыльную вещь в раствор. Оставьте на 30 минут.

Далее постирайте в машинке или на руках. Вещь станет кристально белой!

Источник: дзен-канал «Елена Матвеева»