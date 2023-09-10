Какую пленку лучше купить для теплицы с томатами: фитофторы не будет

Рачительные дачники знают, что к садово-огородному сезону стоит готовиться заранее. Когда начнется период посадок, все будет стоить в разы дороже.

Поэтому, если вы уже сейчас задумались о приобретении пленки для тепличных помидоров, то купите самую лучшую.

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Не стоит приобретать излишне толстую пленку для теплицы с томатами. На ней образуется конденсат, а, значит больше шансов увидеть на плодах фитофтору.

Сейчас в продаже имеются современные гидрофильные пленки «антикап», по которым конденсат не капает, а стекает вниз в землю.

Источник: Telegram-канал «Все в сад»