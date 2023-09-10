Лучшие мужские духи с феромонами: женщины ахнут от удовольствия

Приятно пахнуть желает каждый, а пахнуть так, чтобы вам оборачивались вслед — тем более. Специалисты «МаркиКачества» упростили задачу и составили список лучших мужских ароматов с феромонами. Таких всего три.

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На пьедестале рейтинга Trussardi My Land. Он завораживающе звучит нотами кожи, зеленого мандарина, бергамота, кашмирского дерева, фиалки и лаванды. Парфюм очень стойкий и привлекательный внешне — со вставками на флаконе из натуральной кожи.

Вторым стал LiraMe Motive 2 Black Afgan. Микс из нот табака, бальзама, древесины, мускуса, ладана, сандала и кедра соблазнительно раскрывается на мужском теле.

Третья строчка по праву досталась Calvin Klein Obsession for Men. Аромат раскрывается нотами цитрусов, корицы и древесины, и просто идеален для осени.