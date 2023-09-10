Прислушались к хитростям Роскачества и порошок выбираем только так — экономия колоссальная

Качественную и безопасную стирку обеспечит правильное моющее средство, иначе впечатление от результата будет испорчено. Поэтому чтобы не иметь негативный опыт и не тратить деньги впустую, обращайте внимание вот на что.

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Средства для стирки детского белья прекрасно подходят и для взрослых, но только не наоборот. Упаковка не должна быть нарушена, а текст на ней — хорошо читаем и строго с указанием срока годности. Плюсом будет наличие на упаковке ГОСТ — это маркер качественного товара. Не всегда дорого значит качественно. У производителей есть затратная часть на рекламу, что может отражаться на стоимости. Если в семье есть аллергики, то лучше использовать жидкие средства для стирки. Порошок провоцирует появление пыли, а еще в нем могут быть ароматизаторы, что также нежелательно для людей с аллергией.

По материалам портала «А теперь внимание!».