Прислушались к хитростям Роскачества и порошок выбираем только так — экономия колоссальная

Качественную и безопасную стирку обеспечит правильное моющее средство, иначе впечатление от результата будет испорчено. Поэтому чтобы не иметь негативный опыт и не тратить деньги впустую, обращайте внимание вот на что.
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- Средства для стирки детского белья прекрасно подходят и для взрослых, но только не наоборот.
- Упаковка не должна быть нарушена, а текст на ней — хорошо читаем и строго с указанием срока годности. Плюсом будет наличие на упаковке ГОСТ — это маркер качественного товара.
- Не всегда дорого значит качественно. У производителей есть затратная часть на рекламу, что может отражаться на стоимости.
- Если в семье есть аллергики, то лучше использовать жидкие средства для стирки. Порошок провоцирует появление пыли, а еще в нем могут быть ароматизаторы, что также нежелательно для людей с аллергией.
По материалам портала «А теперь внимание!».