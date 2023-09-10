Холодильник и кухонные шкафы моем только раствором уксуса: потрясены результатом — липкость махом уходит

Убрать затхлый запах, липкость, налет от жира и остатков пищи в холодильнике, в кухонных шкафах и пищевых контейнерах, поможет обычный уксусный раствор.

Регулируйте его концентрацию в зависимости от степени проблемы и обязательно работайте в перчатках.

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Уксус дезодорирует, дезинфицирует поверхности, эффективно очищает и растворяет жир. К тому же не царапает лакировку, как это делают различные абразивы.

Также уксус в качестве очищающего средства предпочитают те люди, которые не любят запах бытовой химии.

Источник: дзен-канал «По-домашнему вкусно»