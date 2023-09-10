Топ-5 луковичных цветов, которые высаживают в середины сентября: не опоздайте

Посадите эти цветы сейчас, и они будут радовать вас долгое время своими бутонами и роскошными шапками лепестков в саду.

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Со второй половины сентября до середины октября благоприятно высаживать гиацинты. Крупные луковицы диаметром около 5 см высаживают на расстоянии 15-20 сантиметров, с глубиной посадки в 15-18 сантиметров. Более мелкие луковицы садим чаще.

Крокусы высаживают с середины сентября до середины октября. Луковицы высаживают группами на расстоянии 5-6 сантиметров друг от друга, с глубиной посадки в 6-8 сантиметров.

Нарциссы высаживают до конца сентября на глубине примерно в 3 высоты луковицы растения, расстояние между ними - 15-20 сантиметров.

Тюльпаны высаживают с середины сентября до середины октября, при температуре почвы менее 15 градусов. Луковицы размещают на глубине в 6-8 сантиметров, если луковицы крупные, то на глубине в 12-14 сантиметров. Расстояние между посадками – 8-10 сантиметров.

К посадке сциллы приступайте в сентябре-начале октября. Луковицы заделывают в почву на глубину в 3 сантиметра с интервалом между ними в 5 сантиметров.

Источник: Telegram-канал «Все в сад»