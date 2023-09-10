Запеченные кабачки с пышной шапочкой из соуса: шеф Ивлев готовит только так

Шеф-повар Константин Ивлев готовит кабачки настолько аппетитно, что их сразу же хочется съесть, а лучше — научиться делать своими руками. Весь секрет в одном ингредиенте, который шеф обязательно вводит в блюдо: он придает кабачкам приятный оттенок и будто еще сильнее повышает аппетит.

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Чтобы получилось точь-в-точь, как у прославленного телеповара, возьмите следующие компоненты: кабачки (3 шт), чеснок (5 зубчиков), маленькая упаковка сливок 33%, сыр (100 г), соль, перец, паприку и кориандр по вкусу, и — вишенка на торте — томатную пасту (50 г).

Нарежьте кабачки крупными кружочками толщиной в сантиметр и обжарьте на растительном масле до золотистости. Для соуса, который пышной аппетитной шапочкой будет ниспадать с верхушки овоща, замешайте в блендере чеснок, сливки, специи, сыр и томатную пасту. Дело за малым: выложите кабачки в форму для запекания и полейте соусом. Готовьте блюдо не более 15 минут при 200 градусах. Готово!

По материалам Youtube-канала IVLEV CHEF