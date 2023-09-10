Ни одно средство так не работает: известковый налет убираем 1 таблеткой

Многие хозяйки знают, как тяжело отмыть стекло и металл от известкового налета. Иногда полдня уходит только на то, чтобы привести в порядок душевую кабину.

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Но не стоит тратить свое время и силы на такое скучное занятие! Возьмите всего лишь одну таблетку для посудомоечной машинки и приведите ванную комнату в порядок в один миг.

Таблетку растворите в мисочке с кипятком, щеточкой нанесите этот раствор на загрязненную поверхность.

Спустя пару минут смойте водой и тряпочкой. Поверхность будет идеально чистой!

Источник: YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»