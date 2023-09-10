Полейте фикус этим настоем — лучшее, что есть для бешеного роста

Правильная подкормка и фикус бешено пойдет в рост. Растение довольно неприхотливо, но как и во всем, нужно учитывать нюансы.

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Так, лучшей подкормкой для фикуса считается перегной. Например, птичий. Три грамма вещества следует растворить в четырех стаканах воды и полить растения.

Не менее достойная альтернатива — компост. Полстакана средства разбавьте четырьмя стаканами воды, перемешайте и полейте культуру. Обе подкормки чудодейственно влияют на фикус.

Ранее мы писали о мощнейшей подкормке для герани. При соблюдении пропорций даже самый хилый куст расправит литься и выпустит свежие бутоны.

По материалам портала «Белновости»