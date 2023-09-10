Давно не используем порошок: смесь мыла и соды для стиралки лучше — вещи чище

Сейчас многие хозяйки стали отказываться от стиральных порошков в пользу домашнего геля для стирки.

Его легко можно сделать самим из мыла и соды. Многим это народное средство нравится больше. К тому же его стоимость, конечно, намного ниже дорогих стиральных порошков.

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В три литра кипятка введите 100 граммов сухого хозяйственного мыла в порошке и 100 граммов кальцинированной соды. Дождитесь полного растворения. Используйте для автоматической стирки.

В лоток наливайте примерно 1 стакан. Этот объем отлично простирает ваши вещи.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»