Как быстро реанимировать герань, если цветы стали чахнуть: два движения — идут в цвет, яркие, зеленые

Если ваша герань стала чахнуть, отказывается цвести, а листочки сохнут и пожухли, значит растение нужно срочно реанимировать.

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Для начала обрежьте ножницами высохшие цветоносы, они только оттягивают на себя силы и полезные вещества, а толку в них никакого, эстетики тоже. Сорвите сухие листочки тоже. Обрежьте слишком длинные стебли с небольшим количеством листьев.

И полейте удобрением для цветения, которое подходит для герани. Листву можно опрыскать любым удобрением типа «Эпина», это стимулятор роста и развития.

Источник: Telegram-канал «Цветочница»