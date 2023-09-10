Если стираете вещи дешевым порошком: трюк с водой, который сделает вещи потрясающими

Если вы стираете вещи дешевым порошком и не очень довольны качеством стирки, попробуйте применить этот трюк.

Он повышает качество любых моющих средств без дополнительных затрат.

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Стиральный порошок предварительно растворите в теплой воде в объеме 500 миллилитров.

Вылейте состав в отсек для порошка или прямо на белье в барабан стиралки. Белье так лучше простирается, пятна удалятся даже при температуре воды в 20-30 градусов.

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»