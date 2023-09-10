Рецепт тех самых ленивых вареников из детства — мягкие, не разваливаются, готовятся за 5 минут

Ленивые вареники хотя и легко готовить, но часто у многих не получаются; разваливаются. Причина этого в неверных пропорциях.

Еще больше новостей – в Telegram-канале «Звездная пыль»

Чтобы блюдо получилось наверняка, используйте ингредиенты в таком количестве: творог 5% (500 г), соль (5 г), сахар (30 г), яйца (2 шт), мука (150 г) + еще немного, чтобы обвалять заготовки.

Готовится просто. Разомните творог вилкой, добавьте соль, сахар (можно еще пакетик ванилина по желанию), введите яйца и перемешайте.

Далее всыпьте муку, снова перемешайте и оставьте тесто на 10 минут. После можно приступать к формированию вареников.

Главное — не спешите их варить. Чтобы вареники точно не развалились, их нужно предварительно заморозить. А варить заготовки нужно как обычно: закинули в бурлящую воду, перемешали, дождались, пока всплывут, и через 1,5 минуты после этого достаем.

По материалам портала «Белновости»