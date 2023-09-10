Экономия колоссальная: как прочистить засор в раковине без ущерба для кошелька — справятся все

Устранить засор в раковине можно и собственными силами, но при условии, что он небольшой. Никакие инструменты для этого не потребуются.

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Существует множество специальных агрессивных средств, но есть способ гораздо дешевле. Для него нужны продукты, которые есть в доме у каждого, а главное — вовсе не обязательно понимать, как устроен слив: справятся все.

Понадобятся: 3-4 ч.л. соды, 2 ч.л. средства для мытья посуды и полстакана уксуса. Поочередно влейте ингредиенты в сливное отверстие — должна начаться реакция. Через 20 минут залейте горячую воду, чтобы промыть трубу.

Есть похожий вариант, но для него вместо моющего средства и соды нужна одна измельченная таблетка аспирина. Тандем вместе с уксусом также даст реакцию, по окончании которой трубу следует промыть горячей водой.

По материалам портала «Белновости»