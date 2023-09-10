Герань восхитила цветением после этой подкормки: поливаем 1 раз в 2 недели

Попробуйте подкормить герань древесной золой и вы поразитесь результату. Дешевенькое удобрение благотворно влияет на рост и развитие растения, заставляет цвести его яркими шапками.

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Зола насыщает почву под геранью полезным калием и обеззараживает ее. В итоге растение развивается крепким и очень красивым.

Древесную золу разведите водой в дозировке 40 граммов на 1 литр. Каждые 2 недели этим раствором поливайте растение.

Источник: fertilizerdaily.ru