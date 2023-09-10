Попробовали уксусную стирку — выше всех похвал: налили в машинку и поразились результату

Немногие хозяйки знают, что процесс стирки будет особенно эффективным, если включать в него уксус. Дешевый продукт активизирует порошок, заставляя его работать вдвое сильнее.
Кроме того, уксус готовит ткани к воздействию средства для стирки. Смягчает ткань и растворяет загрязнения. В итоге белье простирывается вдвое эффективнее.
На выходе вы получаете идеально чистые вещи даже с самым дешевым стиральным порошком, при этом мягкие и приятные на ощупь.
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Вылейте стакан столового уксуса 9% прямо на белье, в отсек для моющих средств насыпьте любой порошок для автоматического процесса, включите машинку.
Когда достанете свои вещи, то не узнаете их. Они будут такими, будто вы их только купили.
Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»