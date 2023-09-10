3 ложками нашатыря убрали пятна с одежды, которые были на ней годами: в восторге от этого метода!

Даже самые застарелые пятна исчезнут с вашей одежды от этого простого дедовского метода, которым пользовались еще в советское время.

Этот способ отстирывает самые безнадежные вещи, доводя их до состояния новых.

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В кастрюлю с кипятком налить 1 колпачок любого кондиционера для белья или 3 столовые ложки растительного масла (не бойтесь, вещи не станут от него жирными), 100 граммов натертого хозяйственного мыла или 2 столовые ложки средства для мытья посуды, 3-4 столовые ложки нашатыря.

Опустить белье в этот состав, накрыть и оставить на 3-4 часа (или на 8 часов, если пятна застарелые). Периодически помешивать деревянной лопаткой. Потом бросить в стиралку и удивиться эффекту!

Источник: дзен-канал «Марина Жукова»