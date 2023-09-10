Способом «4 ложки соды» довели все сковороды до сияния: выделится пена и вырвет весь нагар

Не стоит оставлять без внимания черный нагар на сковородках и кастрюлях.

Он не только портит внешний облик посуды, но и влияет на теплопроводность, заставляя вашу печь работать с удвоенной силой.

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Попробуйте очень простой и эффективный метод устранения нагара народным способом с содой. Образующаяся пена сможет вырвать наслоения и существенно помочь вам с мытьем и очищением посуды.

4–5 столовых ложек соды залейте четвертью стакана колы. Нанесите на почерневшую поверхность и оставьте на 15 минут. Потом почистите и смойте.

Источник: дзен-канал: «Будни обычной женщины».