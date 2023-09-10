10 ложек вливаем в унитаз и бед не знаем: наслоения отскакивают сами, смываем и забываем

Минеральные наслоения на унитазе в виде мочевого камня или известкового налета может отмыть только особенное средство. Ведь эти загрязнения прочно въедаются в стенки.

Иногда с минеральным налетом не может справиться даже дорогая специальная химия. Вместе с тем уже много лет существует надежный народный метод из самых простых аптечных средств.

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В 2 литра воды вылейте 100 миллилитров перекиси водорода и 50 миллилитров аммиака.

Влейте получившийся раствор в унитаз, распределите ершиком, оставьте для воздействия на несколько часов. Далее промойте щеткой и смойте.

Не забудьте убрать всю воду из унитаза перед началом процесса. Это можно сделать при помощи пустой бутылки, нажимая на ее края и опуская горлышком в воду.

Источник: дзен-канал «Дачный гороскоп»