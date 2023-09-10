Отмерили три ложки на одну стирку: аптечным средством сделали вещи идеальными — без пятен, как из магазина

Попробуйте стирать в автомате вещи с небольшим количеством аптечного глицерина. Вы поразитесь, насколько это дешевенькое вещество может сильно повлиять на качество процесса.

На выходе белье будет идеально простиранным и нежным, как после самого дорого порошка и кондиционера. При этом вы можете использовать максимально дешевый стиральный порошок, а про кондиционер и вовсе забыть.

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Налейте 3 столовые ложки глицерина в отсек стиралки, предназначенный для кондиционера, и выставите режим стирки, который вам необходим.

Из машинки вы достанете вещи будто только купили их в магазине.

Источник: «Ms.Чистота»