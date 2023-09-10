Узнали от прачек о «методе 3-х ложек»: за 15 минут преображаются любые вещи — чистейшие, без пятнышка

Этот метод стирки может показаться парадоксальным, но он реально работает. Когда вы достанете из машинки простиранные вещи, вы их не узнаете.

При помощи данного способа вы сможете существенно экономить на стиральных порошках, покупая самые дешевые. Вам нужно будет лишь запастись копеечной солью и разрыхлителем теста.

Именно они подготовят ваши вещи к стирке и сделают ее максимально эффективной.

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Растворите в воде 2 столовые ложки с горкой соли. Добавьте 1 столовую ложку разрыхлителя. Положите белье в этот раствор на 15 минут или на пару часов, если вещи сильно загрязнены.

Далее бросьте вещи в стиральную машинку на нужный режим. Вещи на выходе станут как новые, идеально простиранными, без единого пятнышка.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе»