Двумя каплями из аптечного бутылька преображаем стирку: белые вещи махом белее, а черные чернее

Стирка. Фото: соцсети

Вас удивит простота этого эффективного метода.

Редкое покупное средство для стирки вещей воздействует позитивно сразу на все виды ткани.

Обычно одни порошки хорошо отбеливают, другие помогают при стирке черных вещей, а третьи идеальны для цветных материалов. Кроме того, важно выбирать средство для вида ткани, учитывать, насколько она деликатна.

Однако почти у каждого в аптечке есть вещество, которое может улучшить качество абсолютно любой вещи в процессе стирки. Речь идет о банальном нашатыре.

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Выливаем 30-40 миллилитров нашатыря в барабан стиральной машинки на вещи. Порошок (можно брать самый дешевый) насыпаем в специальный отсек для моющих средств в автомате.

Запускаем нужный режим. И удивляемся на выходе результату!  Благодаря нашатырю белье отлично отстирается, пропадут даже застарелые пятна. Вещи станут ярче после такой стирки. А белые приобретут заметную белизну.

Источник: дзен-канал «Живи легко»

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