Двумя каплями из аптечного бутылька преображаем стирку: белые вещи махом белее, а черные чернее

Редкое покупное средство для стирки вещей воздействует позитивно сразу на все виды ткани.

Обычно одни порошки хорошо отбеливают, другие помогают при стирке черных вещей, а третьи идеальны для цветных материалов. Кроме того, важно выбирать средство для вида ткани, учитывать, насколько она деликатна.

Однако почти у каждого в аптечке есть вещество, которое может улучшить качество абсолютно любой вещи в процессе стирки. Речь идет о банальном нашатыре.

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Выливаем 30-40 миллилитров нашатыря в барабан стиральной машинки на вещи. Порошок (можно брать самый дешевый) насыпаем в специальный отсек для моющих средств в автомате.

Запускаем нужный режим. И удивляемся на выходе результату! Благодаря нашатырю белье отлично отстирается, пропадут даже застарелые пятна. Вещи станут ярче после такой стирки. А белые приобретут заметную белизну.

Источник: дзен-канал «Живи легко»