Когда по унитазу пошли рыжие полосы: вливаем уксус — мощный растворитель налета

Если по линии спуска воды в унитазе системно образуются рыжие полоски, значит пришла пора чистить бачок.

Просто соблюдать гигиену в чаше бесполезно, поскольку это проблему не решит. Ржавчина, которая появилась внутри бачка так и будет портить ваш санфаянс, ее нужно удалить.

К счастью, сделать это довольно легко при помощи обычного столового уксуса.

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Сделайте смыв унитаза, перекройте поступление воды в него. В бачок влейте 1 литр столового уксуса и горячую воду, чтобы она покрыла ржавые наслоения.

Через 1 час промойте бачок изнутри, смойте, опять промойте чистой водой. Ваш унитаз теперь не будет давать ржавые линии.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»