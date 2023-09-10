Озвучили новый курс доллара: уже через два дня россияне вздрогнут — особо нервные не сдержались

Доллар на в ближайшие дни продолжит рост и с большой долей вероятности вплотную приблизится к показателю в 100 рублей.

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Пока эксперты и инвесторы с нетерпением ждут решения ЦБ России по ключевой ставке, но в любом случае глобального перелома данной тенденции ждать не стоит, заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

На прошедшей неделе отечественная валюта неизменно падала на фоне роста цен на нефть. Курс доллара при этом подскочил с 96,87 до 98,30 рублей, хотя к вечеру пятницы делал сдвиг вниз, показав результат менее 98 рублей.

Больше всего на курсы оказывал высокий спрос на мировые валюты при дефиците предложения.

Источник: 1prime.ru