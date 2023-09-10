Чем полить герань, если листья сохнут, покрываются пятнами, желтеют: работает безоговорочно

Герань обладает массой полезных свойств и высокими эстетическими качествами, однако это растение очень капризно. Иногда цветок вдруг начинает покрываться пятнами, его листочки сохнут, желтеют. Что делать?

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В этом случае придет на помощь удобрение, которое работает безоговорочно и почти моментально. Речь идет о любимом удобрении герани, монокалии фосфате.

Один грамм препарата растворите в одном литре отстоянной тепловатой воды. Хорошо размешайте и полейте растение по увлажненной земле.

Листья герани станут зелеными, кроме того, укрепится корневая система. Растение порадует вас обильным цветением.

Источник: Telegram-канал «Цветочница»