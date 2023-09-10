Закопайте банан и яичную скорлупу на грядках в сентябре — совет дачникам: результат точно поразит

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Все дело в том, что в бананах содержится большое количество магния, калия и фосфора. А вот скорлупа насыщена медью, цинком, азотом и кальцием.

Как отмечает портал Novate, такое импровизированное удобрение идеально вносить именно в осеннее время года. Бананы и яичная скорлупа ка краз успеют перегнить до наступления заморозков и напитать почву полезными микроэлементами. По словам экспертов, спустя год урожай будет радовать своим количеством.