Пересадите этот популярный многолетник в сентябре: простая хитрость, чтобы дача превратилась в королевский сад

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Речь идет про неприхотливую бруннеру. Обычно она годами растет на одном мест. Но опытные дачники стараются пересаживать растение сразу, как наступает осень. Это дает шикарный эффект. Результат будет заметен уже в следующем сезоне — соцветий появляется гораздо больше.

Эксперты портала IVD советуют пересаживать многолетник в грунт, который заранее лучше удобрить перегноем, а потом полить. Ни в коем случае не стоит думать, что растение погибнет на новом месте. Отмечается, что большинство разновидностей бруннеры очень неприхотливы.