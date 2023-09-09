Добавьте этот ингредиент прямо в кастрюлю — пельмени получатся вкусными и не слипнутся: родня сметет за секунды

Обычно при варке полуфабрикатов можно столкнуться с такими неприятностями, которые портят блюдо — пельмени трескаются и прилипают. Но автор канала на Яндекс. Дзен «Дом с Котом» пояснил, что решит эту частую проблему вода и одно куриное яйцо.

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По словам эксперта, сначала нужно замочить замороженные пельмени на 3-4 минуты в небольшой миске с водой. А вот когда вода в кастрюле закипит, туда надо вбить одно яйцо. Только после этого туда надо добавить пельмени. После этого нужно довести продукт до готовности.

Автор отметил, что результат поразит. Пельмени с помощью такой готовки не растрескаются и не слипнутся, а бульон за счет яйца получится очень вкусным.