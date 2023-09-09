Бросьте кусочек секретного ингредиента в картофель — пюре получится в миллион раз вкуснее и нежнее

Так важно, что для начала нужно выбрать хорошие картофелины. На них не должно быть зеленых пятен или видимых повреждений.Затем клубни необходимо очистить и отварить, а уж после этого с кастрюли сливается вода. Следующий этап — растолочь картофель до состояния мягкого пюре. Для нежно добавляется молоко или сливки.

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На этом этапе следует как раз нужно добавить главный ингредиент – запеченный чеснок. Его следует сбрызнуть маслом и поставить в предварительно разогретую духовку на 40 минут. После приготовления чеснок надо добавить в пюре и тщательно перемешать, пишет портал novostivl.ru.