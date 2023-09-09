Всего пара щепоток и одежда снова станет чистой: натуральный пятновыводитель, который выведет все с ткани

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Многие удивляются, но нужно использовать куркуму. Если пятно небольшое, то достаточно будет всего пары щепоток. Куркуму нужно смешать с водой, чтобы получилась кашевидная масса. Ее надо нанести прямо на пятно и оставьте на некоторое время.

После этого грязную вещь надо отправить в стиральную машину. Благодаря действию куркумы обычная стирка избавит от даже от самых стойких пятен, сообщает Tips and Tricks.