Сажайте только эти три сорта крыжовника: получите сладкие ягоды с медовым ароматом — соберете 12 кг с куста

Отмечается, что сорт «Белые ночи» — один из самых сладких, а также он устойчив к мучнистой росе. Примечательно, что ягоды обладают желтоватый окрасом. Дачники получат хороший урожай — до четырех с половиной килограммов с куста.

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Еще один красивый и легко переносящий морозы сорт «янтарный». Ему также не страшны грибковые заболевания. Вырастут крупные ягоды, а их цвет желто-оранжевый. Они имеют невероятный медовый аромат и долго не осыпаются с куста. Собрать можно до 10 килограммов.

А вот «Колобок» устойчив к мучнистой росе и антракнозу. Эксперты подчеркивают, что ягоды будут крупные, с темно-красной окраской. А вкус у них кисло-сладкий. Аромат также приятно удивит. С одного куста можно собрать до 12 килограммов ягод, пишет портал «Огород».