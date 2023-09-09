Всего две вещи превратят квартиру в роскошные апартаменты: жилье станет выглядеть дорого, а потратите копейки

Так все могут себе позволить купить декоративные зеркала. Они всегда вписываются в интерьер и желают его богаче. Лучше брать небольшие зеркала в простых или изящных рамах. Они выглядит винтажно. Еще это отличный способ, чтобы визуальному расширить пространства. Зеркала помогают создать иллюзию просторного помещения.

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Второй вещью, которая точно добавит шика — ароматы. Приятные запахи создают в доме определенную атмосферу и могут поднять настроение. Можно использовать эфирные масла, ароматические свечи и диффузоры, чтобы наполнить квартиру приятным ароматом. Хороший запах может сделать ваш дом еще более уютным и подходящим для отдыха, пишет Adme.