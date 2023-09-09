Убираем петунию на зимовку: если все сделать правильно — начнет цвести с середины весны

Многие из тех, кто выращивает на своем участке петунию, даже не подозревают о том, что этот великолепный цветок является многолетником. И хотя его нельзя оставлять в открытом грунте на зиму, растение все-таки можно сохранить до следующего года. Если все сделать правильно, петуния начнет радовать цветением уже с середины весны.

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Растение является теплолюбивым, поэтому убирать его на зиму нужно до наступления холодов.

Начать подготовку следует с обработки культуры от болезней и вредителей. Для этих целей можно использовать специальные составы из садового магазина.

Далее растение следует пересадить в просторное кашпо с подходящей под потребности цветка почвой.

Когда с пересадкой будет покончено, можно приступать к обрезке. Побеги следует укоротить примерно на 70 процентов.

После этих процедур петунию нужно занести в помещение. Растение будет хорошо себя чувствовать при температуре воздуха в районе плюс 15 градусов. А влажность должна быть около 80 процентов. Не стоит забывать и о поливе: вносите воду умеренно (3 раза в месяц).

Период покоя должен длиться не менее 60 дней. По прошествии этого времени можно начать плавно повышать температуру, вносить подкормки и увеличивать количество воды.

Источник: izvmor.ru