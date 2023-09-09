В России живут десятки миллионов пенсионеров. Примечательно, что всем положены выплаты, но их размер зависит от разных факторов. На этот раз российским гражданам пенсионного возраста рассказали о грядущей индексации пенсий сразу на 20%. Подробности раскрыл специалист в области пенсионных вопросов Сергей Власов.
По его словам, повышении пенсии точно будет, так как это следует из запланированного на ближайшие три года бюджета Социального фонда России.
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«В первую очередь запланирован рост страховых пенсий, их получает большинство пенсионеров в нашей стране: пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Пока индексация по-прежнему ожидается только для неработающих граждан, но все равно она охватит подавляющее большинство получателей таких пенсий», – пояснил эксперт.
Он добавил, что индексация пройдет постепенно и пройдет постепенно в следующие три года. Она составит 5,3%, 7,8% и 6,8% соответственно.После этого средняя пенсия по стране должна будет вырасти до 25 690 рублей, сообщает PRIMPRESS.